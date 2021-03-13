Зариф выступит с речью на церемонии открытия Форума "Тегеранский диалог"

"Второй Форум "Тегеранский диалог", организованный центром политических и международных исследований Министерства иностранных дел откроется 16 марта. На церемонии открытия выступит с речью глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф", сказал Хатибзаде.
По его словам, в этом году из-за распространения пандемии коронавируса (COVID-19) мероприятие пройдет в режиме видео-конференции.
Хатибзаде добавил, что в форуме примут участие высокопоставленные политические деятели и руководители международных исследовательских институтов и аналитических центров.
В мероприятии будут обсуждены региональные вопросы, в том числе ситуация в регионе Персидского Залива, в Центральной Азии и Кавказе и Афганистане.
Тегеран, 13 марта. ИРНА — Глава МИД Ирана примет участие и выступит с речью на церемонии открытия второго Форума "Тегеранский диалог", который начнется во вторник в иранской столице. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.
"Второй Форум "Тегеранский диалог", организованный центром политических и международных исследований Министерства иностранных дел откроется 16 марта. На церемонии открытия выступит с речью глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф", сказал Хатибзаде.
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