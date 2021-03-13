Зариф выступит с речью на церемонии открытия Форума "Тегеранский диалог"

"Второй Форум "Тегеранский диалог", организованный центром политических и международных исследований Министерства иностранных дел откроется 16 марта. На церемонии открытия выступит с речью глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф", сказал Хатибзаде.

По его словам, в этом году из-за распространения пандемии коронавируса (COVID-19) мероприятие пройдет в режиме видео-конференции.

Хатибзаде добавил, что в форуме примут участие высокопоставленные политические деятели и руководители международных исследовательских институтов и аналитических центров.

В мероприятии будут обсуждены региональные вопросы, в том числе ситуация в регионе Персидского Залива, в Центральной Азии и Кавказе и Афганистане.