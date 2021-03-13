13 мар. 2021 г., 17:59
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News Code: 84262541
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МИД: письмо Зарифа Боррелю не содержит плана действий по ядерной сделке

МИД: письмо Зарифа Боррелю не содержит плана действий по ядерной сделке

Тегеран, 13 марта. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что в послании министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, отправленном главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, не представлен плана действий по иранской ядерной сделке.

"В письме высказывается озабоченность Ирана, но не представлен никакой план", говорится в заявлении Хатибзаде, опубликованном на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

"В письме говорится, что если США хотят исправить свои ошибки по нарушению ядерной сделки и введению жестких санкций, то первым шагом они как нарушители должны вернуться к полному исполнению условий соглашения", добавил официальный представитель МИД.

Ранее Зариф отправил Боррелю письмо с критикой действий европейских стран и США по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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