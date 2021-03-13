МИД: письмо Зарифа Боррелю не содержит плана действий по ядерной сделке

"В письме высказывается озабоченность Ирана, но не представлен никакой план", говорится в заявлении Хатибзаде, опубликованном на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

"В письме говорится, что если США хотят исправить свои ошибки по нарушению ядерной сделки и введению жестких санкций, то первым шагом они как нарушители должны вернуться к полному исполнению условий соглашения", добавил официальный представитель МИД.

Ранее Зариф отправил Боррелю письмо с критикой действий европейских стран и США по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.