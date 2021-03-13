Порт Чабахар превратится в основной центр торговли в Иране и Средней Азии

«Такие экономические держава, как Китай, Индия, Пакистан и страны Персидского залива инвестируют в порт Чабахр», заявил он в интервью ИРНА, добавив, что порт Чабахар до Исламской революции был простым портом без свободной зоны на юго-востоке Ирана, даже врачи и медсестры, работавшие в этом порте, приехали из соседних стран. По его словам, большие суда теперь могут в порту Чабахар швартоваться и разгружать, также есть современная техника и краны для разгрузки и погрузки, а присоски для разгрузки зерна. «Порт Чабахар как стратегический порт является очень значимым в регионе», отметил он. «После портов имени Имам Хомейни и Шахид Раджаи, порт Чабахар занимает 3-е место с точки зрения позиции и значимости в Иране. 20% основных товаров страны как пшеницы, ячмени и кукурузы через этот порт импортируются в страну», заключил он.