Иран и Куба взаимодействуют в производстве вакцины от COVID-19

Государственная биотехнологическая компания «BioCuba Farma» в субботу сообщила, что заключительный этап клинических испытаний кубинской вакцины против коронавируса будет завершен в Иране.

100 тыс. доз кубинской вакцины от COVID-19, Soberana-02, были доставлены в Иран в четверг в рамках программы сотрудничества Гаваны с другими странами по разработке вакцины.

Управляющий директор «Finlay Vaccine» сказал, что третий этап клинических испытаний Soberana-02 на прошлой неделе начался на Кубе и завершится в некоторых других странах, включая Иран на основе соглашения.

Кубинский институт «Finlay Vaccine» и иранский институт «Пастур» в начале 2021 года подписали соглашение об одновременной реализации третьей фазы испытаний вакцины на людях.

Официальный представитель иранского Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами Ирана Киануш Джаханпур в четверг заявил, что в случае одобрения результатов вакцины Soberana-02 начнется массовое производство вакцины в Иране и на Кубе.

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