12 мар. 2021 г., 22:46
Journalist ID: 2388
News Code: 84261474
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Иран отреагировал на обвинения сионистского режима в Совете по правам человека

Иран отреагировал на обвинения сионистского режима в Совете по правам человека

Тегеран, 12 марта, ИРНА - В ответ на обвинения сионистского режима в адрес Ирана посол и постоянный представитель страны в Женеве Эсмаил Багаи заявил, что оккупанты Кудса не имеют морального права комментировать вопрос о правах человека в Иране.

По данным ИРНА, Эсмаил Багаи на 46-й сессии Совета ООН по правам человека иронично напомнил, что израильский режим лучше всего описывается в Резолюции №3379 Генеральной Ассамблеи ООН от 10 ноября 1975 года.

«К сожалению, некоторые правительства сосредотачиваются на подрыве верховенства закона в развивающихся странах, нанося удары по судебной системе развивающихся стран под предлогом защиты прав человека», - отметил он.

Посол страны напомнил, что «ни одна страна или группа стран не должна считать себя оправданной в том, чтобы диктовать приоритеты и устремления своей системы другим. Согласно принципу независимости действий, страны могут свободно выбирать свое правительство, судебную, правовую и экономическую системы».

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