Постпред: последствия санкций подобны терроризму и военным преступлениям

Как сообщает ИРНА, Маджид Тахт-Раванчи на заседании Совета Безопасности ООН по проблеме Массовый голод во время войн сказал: «Чтобы бороться с отсутствием продовольственной безопасности в мире, необходимо снять блокаду и санкции и укрепить международное сотрудничество».

В этой связи он подчеркнул необходимость усиления соответствующей деятельности Генеральной Ассамблеи, Экономического и Социального Совета, а также соответствующих специализированных институтов и учреждений Организации Объединенных Наций.

«Страны не должны использовать экономические и политические инструменты принуждения для давления на другие правительства, и немедленную отмену санкций следует рассматривать как фундаментальный шаг в решении проблемы отсутствия продовольственной безопасности», - заключил он.