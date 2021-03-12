12 мар. 2021 г., 19:19
Journalist ID: 2388
News Code: 84261360
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Постпред: последствия санкций подобны терроризму и военным преступлениям

Постпред: последствия санкций подобны терроризму и военным преступлениям

Тегеран, 12 марта, ИРНА - Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи назвал санкции бесчеловечными, аморальными и незаконными и сказал, что далеко идущие, разрушительные и долгосрочные последствия были столь же жестокими, как терроризм и военные преступления против человечности.

Как сообщает ИРНА, Маджид Тахт-Раванчи на заседании Совета Безопасности ООН по проблеме Массовый голод во время войн сказал: «Чтобы бороться с отсутствием продовольственной безопасности в мире, необходимо снять блокаду и санкции и укрепить международное сотрудничество».

В этой связи он подчеркнул необходимость усиления соответствующей деятельности Генеральной Ассамблеи, Экономического и Социального Совета, а также соответствующих специализированных институтов и учреждений Организации Объединенных Наций.

«Страны не должны использовать экономические и политические инструменты принуждения для давления на другие правительства, и немедленную отмену санкций следует рассматривать как фундаментальный шаг в решении проблемы отсутствия продовольственной безопасности», - заключил он.

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