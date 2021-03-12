Карими стал единственным иранским борцом в мировом рейтинге 2021 года

Международные соревнования по борьбе кубка Матео Пликоне были первым мероприятием в рейтинге 2021 года, в котором участвовали чемпионаты мира, а Объединённый мир борьбы объявил первый рейтинг лучших борцов мира.

Иранская вольная борьба имела только 2 представителей на чемпионате Метео Пеликон, в котором Бехнам Эхсанпур не смог получить никаких очков в рейтинге, выбыв из турнира, но Карими выиграл серебряную медаль в этом соревновании и набрал 12 очков и занял второе место в весовой категории 97 кг.