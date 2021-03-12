12 мар. 2021 г., 18:05
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News Code: 84261325
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Карими стал единственным иранским борцом в мировом рейтинге 2021 года

Карими стал единственным иранским борцом в мировом рейтинге 2021 года

Тегеран, 12 марта, ИРНА - Объединённый мир борьбы объявил рейтинг лучших борцов в мире после итальянского международного турнира по борьбе «Матео Пеликоне» как первое мероприятие для рейтинга 2021 года, и Алиреза Карими вошла в число лучших.

Международные соревнования по борьбе кубка Матео Пликоне были первым мероприятием в рейтинге 2021 года, в котором участвовали чемпионаты мира, а Объединённый мир борьбы объявил первый рейтинг лучших борцов мира.

Иранская вольная борьба имела только 2 представителей на чемпионате Метео Пеликон, в котором Бехнам Эхсанпур не смог получить никаких очков в рейтинге, выбыв из турнира, но Карими выиграл серебряную медаль в этом соревновании и набрал 12 очков и занял второе место в весовой категории 97 кг.

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