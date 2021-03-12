Москва: Иран и Россия добились больших успехов в различных областях

По данным МИД РФ, 12 марта исполняется 20 лет с момента заключения Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран.

Как заявляет МИД РФ, «Этот документ – историческая веха в отношениях между нашими странами. Руководствуясь стремлением укреплять связи в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, а также пониманием необходимости построения мира на основе строгого соблюдения положений Устава ООН и норм международного права, Россия и Иран договорились выстраивать отношения на принципах суверенного равенства, взаимного доверия, уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости, невмешательства во внутренние дела друг друга».