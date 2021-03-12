12 мар. 2021 г., 14:05
Journalist ID: 2388
News Code: 84261138
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Москва: Иран и Россия добились больших успехов в различных областях

Москва: Иран и Россия добились больших успехов в различных областях

Тегеран, 12 марта, ИРНА - По случаю 20-й годовщины Договора об основах примирения и принципах сотрудничества между Москвой и Тегераном в заявлении МИД России говорится, что Иран и Россия добились больших успехов в различных областях в годовщину подписания Соглашение о сотрудничестве.

По данным МИД РФ, 12 марта исполняется 20 лет с момента заключения Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран.

Как заявляет МИД РФ, «Этот документ – историческая веха в отношениях между нашими странами. Руководствуясь стремлением укреплять связи в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, а также пониманием необходимости построения мира на основе строгого соблюдения положений Устава ООН и норм международного права, Россия и Иран договорились выстраивать отношения на принципах суверенного равенства, взаимного доверия, уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости, невмешательства во внутренние дела друг друга».

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