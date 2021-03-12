Иран призвал к проявлению сильной политической воли для достижения целей конференции по разоружению

Выступая в четверг на виртуальном заседании Конференции по разоружению, Багаи сказал: «По мнению Исламской Республики Иран, укрепление роли и позиций Конференции по разоружению как единственного многостороннего переговорного органа по разоружению имеет первостепенное значение».

«Нам нужна твердая политическая воля, чтобы помочь Конференции по разоружению в выполнении ее переговорных задач и возобновлении своей основной деятельности по разработке юридически обязательных инструментов», - добавил он.