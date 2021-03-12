12 мар. 2021 г., 13:15
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News Code: 84261076
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Иран призвал к проявлению сильной политической воли для достижения целей конференции по разоружению

Иран призвал к проявлению сильной политической воли для достижения целей конференции по разоружению

Тегеран, 12 марта, ИРНА - Посол и постоянный представитель Ирана в Женеве Эсмаил Багаи подчеркнул важность статуса и роли конференции по разоружению и сказал, что достижение целей и задач этого института требует сильной политической воли.

Выступая в четверг на виртуальном заседании Конференции по разоружению, Багаи сказал: «По мнению Исламской Республики Иран, укрепление роли и позиций Конференции по разоружению как единственного многостороннего переговорного органа по разоружению имеет первостепенное значение».

«Нам нужна твердая политическая воля, чтобы помочь Конференции по разоружению в выполнении ее переговорных задач и возобновлении своей основной деятельности по разработке юридически обязательных инструментов», - добавил он.

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