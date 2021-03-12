Иранско-российское сотрудничество перешло границы двусторонних отношений: МИД

Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран выступило с заявлением в пятницу утром по случаю двадцатой годовщины Договора об основах взаимных отношений и принципах сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией.

«Двадцатилетие «Договора об основах взаимных отношений и принципах сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией» совпадает с обменом посланиями между лидерами Исламской Республики Иран и Российской Федерации», - говорится в заявлении.

«В свете воли руководителей и высокопоставленных официальных лиц сотрудничество между двумя странами в преследовании общих интересов перешло границы двусторонних отношений и стало способствовать обеспечению региональной и международной безопасности и стало сильнее, чем когда-либо», - подчеркнуло МИД.