11 мар. 2021 г., 18:45
Journalist ID: 2388
News Code: 84260691
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Иран предпринял важные шаги в национальной и транснациональной сфере борьбы с наркотиками

Иран предпринял важные шаги в национальной и транснациональной сфере борьбы с наркотиками

Тегеран, 11 марта, ИРНА - Подчеркнув глобальную решимость бороться с наркотиками, генеральный секретарь штаб-квартиры по борьбе с наркотиками генерал Эскандар Момени сказал, что действия Ирана в области борьбы с наркотиками во всем мире оказали значительное влияние на национальную и транснациональную сфере.

«Выращивание, производство, незаконный оборот и потребление наркотиков в регионе и во всем мире следуют вызывающему беспокойство процессу, прекращение которого требует серьезной решимости всех стран, а также мирового сообщества, основанного на принципе совместной ответственности», - сказал он.

Генеральный секретарь Управления по борьбе с наркотиками объявил об изъятии партий, включая 920 тонн опия, 31 тонну героина, 27 тонн морфина и более 20 тонн метамфетамина.

Эскандари далее отметил сотрудничество Ирана с Афганистаном и Пакистаном и офисом УНП ООН в формировании трехсторонней инициативы, добавив: «Эта инициатива является одним из ключевых элементов стратегии УНП ООН в регионе Западной Азии».

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