Иран предпринял важные шаги в национальной и транснациональной сфере борьбы с наркотиками

«Выращивание, производство, незаконный оборот и потребление наркотиков в регионе и во всем мире следуют вызывающему беспокойство процессу, прекращение которого требует серьезной решимости всех стран, а также мирового сообщества, основанного на принципе совместной ответственности», - сказал он.

Генеральный секретарь Управления по борьбе с наркотиками объявил об изъятии партий, включая 920 тонн опия, 31 тонну героина, 27 тонн морфина и более 20 тонн метамфетамина.

Эскандари далее отметил сотрудничество Ирана с Афганистаном и Пакистаном и офисом УНП ООН в формировании трехсторонней инициативы, добавив: «Эта инициатива является одним из ключевых элементов стратегии УНП ООН в регионе Западной Азии».