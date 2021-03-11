100 тыс. кубинской вакцины от коронавируса прибудет сегодня в Тегеран

«Партия из 100000 доз вакцины Soberana была загружена и отправлена ​​из Венесуэлы в Тегеран в 18:00 по времени Каракаса для совместного многоцентрового клинического исследования фазы 3 Института Пастера в Иране и Института FinlayInstituto на Кубе, и через несколько дней она прибудет в Тегеран», - написал он в Twitter.

По его словам, «клиническое исследование фаз 1 и 2 этой вакцины было успешно проведено под наблюдением и контролем Института Пастера в Иране в Гаване, Куба, клиническое исследование третьей фазы будет проводиться одновременно в двух странах, и если окончательные результаты подтвердятся, массовое производство начнется в обеих странах».