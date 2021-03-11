Аракчи: условием возврата Ирана к своим обязательствам является снятие санкций

В интервью российскому новостному агентству Sputnik Аракчи заявил, что возвращение США в ядерную сделку не требует никаких встреч.

«Мы не сомневаемся в доброй воле наших друзей в России, но Соединенные Штаты должны сделать первый шаг», - сказал он.

Два дня назад министр иностранных дел России Сергей Лавров приветствовал возвращение США в ядерную сделку на совместной пресс-конференции со своим эмиратским коллегой, заявив, что он считает возможным одновременное возвращение США и Ирана в Соглашение и выразил готовность помочь обеим сторонам.

«Встреча членов ядерной сделки может быть проведена в любое время, присутствие США на таких встречах подлежит отмене санкций против Ирана», - отметил Аракчи.