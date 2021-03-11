11 мар. 2021 г., 17:09
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News Code: 84260636
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Аракчи: условием возврата Ирана к своим обязательствам является снятие санкций

Аракчи: условием возврата Ирана к своим обязательствам является снятие санкций

Тегеран, 11 марта, ИРНА - Заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран по политическим вопросам Аббас Аракчи заявил, что если Соединенные Штаты вернутся в ядерную сделку и снимут введенные ими санкции, Иран вернется к своим обязательствам после проверки.

В интервью российскому новостному агентству Sputnik Аракчи заявил, что возвращение США в ядерную сделку не требует никаких встреч.

«Мы не сомневаемся в доброй воле наших друзей в России, но Соединенные Штаты должны сделать первый шаг», - сказал он.

Два дня назад министр иностранных дел России Сергей Лавров приветствовал возвращение США в ядерную сделку на совместной пресс-конференции со своим эмиратским коллегой, заявив, что он считает возможным одновременное возвращение США и Ирана в Соглашение и выразил готовность помочь обеим сторонам.

«Встреча членов ядерной сделки может быть проведена в любое время, присутствие США на таких встречах подлежит отмене санкций против Ирана», - отметил Аракчи.

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