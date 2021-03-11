11 мар. 2021 г., 15:33
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News Code: 84260563
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Министры иностранных дел Ирана и Финляндии обсудили двустороннее сотрудничество

Министры иностранных дел Ирана и Финляндии обсудили двустороннее сотрудничество

Тегеран, 11 марта, ИРНА - В телефонном разговоре между министром иностранных дел Финляндии Пекой Хаависто и министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом обсуждались двустороннее политическое, экономическое и консульское сотрудничество, ядерная сделка, региональные вопросы и международные события.

Напомнив о нарушении США соглашения о ядерной сделке и введении репрессивных и незаконных санкций против Ирана и бездействии Европы против него, Зариф сослался на сдержанность и полное выполнение Ираном своих обязательств до года спустя, добавив, что Иран также предпринял компенсационные шаги в рамках ядерной сделки, и его цель - восстановить баланс и поддерживать Соглашение.

«Если Соединенные Штаты снимут незаконные санкции и выполнят свои обязательства перед ядерной сделкой, Иран отменит свои шаги, и все они обратимы», - отметил он.

Зариф также пригласил своего финского коллегу посетить Тегеран в подходящее время.

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