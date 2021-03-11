Рухани: иранский народ выиграл войну воли

Хасан Рухани сегодня утром (в четверг) на церемонии использования национальных планов Фонда мучеников и ветеранов сказал: «предыдущая администрация США, которая была самым злым правительством, сделала все возможное, чтобы унизить иранский народ, но в этой войне воли наша нация победила, и то, что новые правители Белого дома постоянно повторяют сегодня, что война и максимальное давление предыдущей администрации США привели к поражению, а это означает, что иранский народ добился великой победы».

«Это великая эпопея и призывает всех ищущих свободы и мир противостоять агрессии и угнетению, чтобы Бог мог даровать им победу», - сказал он.

Рухани сказал, что народ сильно страдал в течение последних трех лет, добавив: «Наш народ пережил очень трудные дни, особенно в экономическом плане, но они добились больших и блестящих побед в моральном, политическом и юридическом плане».

«Американцы хотели что-то сделать, чтобы разрушить этот режим, но наш народ страдал за эти три года, и сегодня режим имеет больше власти, чем три года назад, благодаря жертве этой великой нации», - заключил Рухани.