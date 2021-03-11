Иранские ковровые дома будут созданы в 5 странах Азии и Европы

«Исламская Республика Иран преследует не только увеличение экспорта, но и главную цель мирового управления в этой области, чтобы создать культуру таким образом», - отметила она.

По ее словам, это достигается путем посещения международных выставок и аукционов, маркетинга, отправки деловых делегаций и создания ковровых домов.

«Сейчас мы планируем запустить ковровые дома в Китае, ОАЭ, России, Италии и Франции», - пояснила она.

Как сообщает ИРНА, к концу декабря прошедшего года в разные страны было экспортировано 2 миллиона 766 тысяч 900 тонн ковров, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (экспорт 2 миллиона 366 тысяч 200 тонн) показывает рост на 16,4 процента.