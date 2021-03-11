Первое откровение Мухаммада - конец человеческого невежества

Согласно ИРНА, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) стал пророком, когда невежество и заблуждение пронизывали человечество, и люди поклонялись идолам, созданным людьми, вместо того, чтобы поклоняться Всевышнему.

Люди того времени были настолько захвачены невежеством и суевериями, что считали своих дочерей позором и в конце концов жестоко похоронили их заживо, и они, не колеблясь, угнетали слабых, убивали и проливали кровь.

В то же время Всемогущий Бог выбрал посланника из тех же невежественных людей, который, несмотря на то, что жил среди них, был свободен от всякого невежества, которого за честность и правдивость называли Мухаммадом Амином.

С того момента, как к нему явился ангел и велел: «Читай!». Так, солнце истины и справедливости восторжествовало над суеверными мыслями человечества.

Первое откровение Мухаммада произошло 27 раджаба 13 года по лунному календарю, и с тех пор началось благочестие невежественных и суеверных людей этой страны, и Мухаммад перенес много невзгод таким образом, но ему это удалось, и сегодня последователи религии ислама противостоят всякому принуждению и притеснению правителей своего времени.

Сегодня, если неверующие оскорбляют Святого пророка ислама и оскорбляют мусульман, то это из-за их страха перед распространением школы пророка доброты.

Каждый год с приходом этого праздника Иран переполняется торжествами, и народ Ирана проводит празднование этого дня в религиозных местах и мечетях.