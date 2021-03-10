Расширение сотрудничества между Ираном и Узбекистаном в области реставрации и музейного дела

Заместитель министра культурного наследия Мохаммад Хасан Талебиян во время встречи с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Фаркатом Седиковым, касающийся истории культурных отношений между двумя странами и внедрения потенциала сотрудничества в специализированных областях культурного наследия, особенно в музейной сфере и сохранении культурного наследия, назвали регистрацию совместных нематериальных файлов, туризма, ремесел и культурного наследия, а также научно-исследовательских институтов туризма, аналогичный подход двух стран с точки зрения расширения культурного сотрудничества.