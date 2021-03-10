10 мар. 2021 г., 23:51
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News Code: 84260140
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Расширение сотрудничества между Ираном и Узбекистаном в области реставрации и музейного дела

Расширение сотрудничества между Ираном и Узбекистаном в области реставрации и музейного дела

Тегеран, 10 марта, ИРНА - Заместитель министра культурного наследия Ирана и заместитель министра иностранных дел Узбекистана на встрече подчеркнули расширение сотрудничества между двумя странами в музейном деле, сохранении, реставрации исторических объектов.

Заместитель министра культурного наследия Мохаммад Хасан Талебиян во время встречи с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Фаркатом Седиковым, касающийся истории культурных отношений между двумя странами и внедрения потенциала сотрудничества в специализированных областях культурного наследия, особенно в музейной сфере и сохранении культурного наследия, назвали регистрацию совместных нематериальных файлов, туризма, ремесел и культурного наследия, а также научно-исследовательских институтов туризма, аналогичный подход двух стран с точки зрения расширения культурного сотрудничества.

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