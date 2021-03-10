Спецдокладчик, который закрывает глаза на санкции, является соучастником преступления против иранского народа: Иран

После публикации письма спецдокладчика ООН по Ирану генеральный секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Али Багери Кани письмо Генеральному секретарю ООН и Верховному комиссару ООН по правам человека, сославшись на правовые доказательства, серьезные недостатки, противоречия и утверждения.

В письме говорится, что «Исламская Республика Иран на основании представленных причин и доказательств доказывает, что три основных условия в описании обязанностей спецдокладчика, а именно беспристрастность, независимость и справедливость, не соблюдаются в полной мере и, следовательно, не могут соответствовать условиям добросовестности и честности.