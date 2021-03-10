10 мар. 2021 г., 23:45
Journalist ID: 2388
News Code: 84260137
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Спецдокладчик, который закрывает глаза на санкции, является соучастником преступления против иранского народа: Иран

Спецдокладчик, который закрывает глаза на санкции, является соучастником преступления против иранского народа: Иран

Тегеран, 10 марта, ИРНА - В письме Генеральному секретарю ООН генеральный секретарь Управления по правам человека Исламской Республики Иран Али Багери отреагировал на публикацию «политизированного» доклада спецдокладчика ООН.

После публикации письма спецдокладчика ООН по Ирану генеральный секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Али Багери Кани письмо Генеральному секретарю ООН и Верховному комиссару ООН по правам человека, сославшись на правовые доказательства, серьезные недостатки, противоречия и утверждения.

В письме говорится, что «Исламская Республика Иран на основании представленных причин и доказательств доказывает, что три основных условия в описании обязанностей спецдокладчика, а именно беспристрастность, независимость и справедливость, не соблюдаются в полной мере и, следовательно, не могут соответствовать условиям добросовестности и честности.

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