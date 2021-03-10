10 мар. 2021 г., 22:15
Journalist ID: 2388
News Code: 84260084
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Ясный путь к дипломатии - отменить санкции и выполнить обязательства США: Рухани

Ясный путь к дипломатии - отменить санкции и выполнить обязательства США: Рухани

Тегеран, 10 марта, ИРНА - «Если мы стремимся к дипломатии, то очевидным путем является снятие санкций и выполнение обязательств США, иначе другого выхода нет», - сказал президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре с премьер-министром Великобританией Борисом Джонсоном.

«Международное сотрудничество пострадало в результате политики Трампа, и, к сожалению, Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности не действовали должным образом беспристрастно в течение этого периода, и теперь пришло время помочь», - сказал Рухани в телефонном разговоре с британским премьер-министром.

«Неспособность европейских сторон выполнить обязательства по ядерной сделке только привела к утрате общественного доверия к Европе и сужению дипломатической среды», - отметил он.

«Правительство США заявляет о своей заинтересованности в возвращении и реализации ядерной сделки, которое до сих пор не предприняло никаких практических действий в этом отношении», - добавил он.

Президент назвал шаг Великобритании и двух других европейских стран отозвать резолюцию против Ирана на Совете управляющих МАГАТЭ правильным решением, заявив, что такие меры только усложнят процесс и осложнят ситуацию.

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