Ясный путь к дипломатии - отменить санкции и выполнить обязательства США: Рухани

«Международное сотрудничество пострадало в результате политики Трампа, и, к сожалению, Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности не действовали должным образом беспристрастно в течение этого периода, и теперь пришло время помочь», - сказал Рухани в телефонном разговоре с британским премьер-министром.

«Неспособность европейских сторон выполнить обязательства по ядерной сделке только привела к утрате общественного доверия к Европе и сужению дипломатической среды», - отметил он.

«Правительство США заявляет о своей заинтересованности в возвращении и реализации ядерной сделки, которое до сих пор не предприняло никаких практических действий в этом отношении», - добавил он.

Президент назвал шаг Великобритании и двух других европейских стран отозвать резолюцию против Ирана на Совете управляющих МАГАТЭ правильным решением, заявив, что такие меры только усложнят процесс и осложнят ситуацию.