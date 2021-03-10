Тегеран и Минск сделали упор на развитии культурной и художественной деятельности

Во время встречи с Министром культуры Беларуси Анатолием Маркевичем посол Ирана обсудил последний статус культурно-художественного сотрудничества между двумя странами и согласовал «дорожную карту» культурного взаимодействия и обменов между двумя странами.

Подчеркивая наличие потенциальных возможностей в различных культурно-художественных областях между двумя странами, в том числе в области кино, театра, кино, музыки, книг и музеев, стороны рассмотрели практические решения для расширения взаимодействия между двумя странами в этих сферах.