10 мар. 2021 г., 21:52
Journalist ID: 2388
News Code: 84260061
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Министры иностранных дел Ирана и Японии обсудили последние международные события

Министры иностранных дел Ирана и Японии обсудили последние международные события

Тегеран, 10 марта, ИРНА - В телефонном разговоре между министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом стороны обсудили пути укрепления и развития дружественных отношений между двумя странами, последние региональные и международные события, в том числе ядерную сделку.

Как сообщает ИРНА, подчеркнув поиск путей расширения отношений между двумя странами, министр иностранных дел Японии подчеркнул поддержку Японией ядерной сделки и выполнение обязательств всеми сторонами соглашения и выразил надежду, что он сможет посетить Тегеран в ближайшем будущем.

Приветствуя расширение отношений и визит Мотэги в Тегеран, Зариф подчеркнул, что Исламская Республика Иран готова возобновить свои обязательства, после выполнения обязательств другими сторонами, особенно снятие санкций.

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