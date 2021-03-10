Министры иностранных дел Ирана и Японии обсудили последние международные события

Как сообщает ИРНА, подчеркнув поиск путей расширения отношений между двумя странами, министр иностранных дел Японии подчеркнул поддержку Японией ядерной сделки и выполнение обязательств всеми сторонами соглашения и выразил надежду, что он сможет посетить Тегеран в ближайшем будущем.

Приветствуя расширение отношений и визит Мотэги в Тегеран, Зариф подчеркнул, что Исламская Республика Иран готова возобновить свои обязательства, после выполнения обязательств другими сторонами, особенно снятие санкций.