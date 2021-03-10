10 мар. 2021 г., 18:56
Journalist ID: 2388
News Code: 84259905
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Зариф: США должны взять на себя инициативу, чтобы вернуться в ядерную сделку

Зариф: США должны взять на себя инициативу, чтобы вернуться в ядерную сделку

Тегеран, 10 марта, ИРНА - «Иран с недоверием относится к западным странам, которые никогда не реализовывали ядерную сделку должным образом, - сказал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки и должны взять на себя инициативу, чтобы вернуться в нее», - сказал Зариф.

«В течение года администрация Трампа подтверждала, что мы реализуем ядерную сделку, и МАГАТЭ подтвердило это в пяти докладах за это время», - отметил он.

«Проблема, если это недоверие, заключается в недоверии Ирана к западным странам, которые никогда должным образом не реализовали ядерную сделку. Чтобы решить эту проблему немедленно, как сказал Верховный лидер, мы хотим внедрить Соглашение, и мы будем его реализовать», - заключил он.

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