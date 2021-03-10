ОАЭИ: фетва Верховного лидера об атомной бомбе - последнее слово Ирана

«Последнее слово сказал Верховный лидер революции. Он издал фетву, которая не только религиозное решение, но и неспорно», - сказал он.

«Каждый может говорить о своем менталитете и стремлениях, но на практике мы должны делать то, что гласит фетва», - отметил он.

На вопрос, почему атомная бомба запрещена, но ракета большой дальности не запрещена, он сказал, что «баллистическая ракета большой дальности используется для конкретных целей, на которые вы хотите нацелиться, а атомная бомба, используемая в Хиросиме и Нагасаки, убила 200000 люди за секунду».