10 мар. 2021 г., 10:58
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News Code: 84259110
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Документы о преобразовании судебной системы являются признаком решимости Ирана защищать права человека: посол Ирана

Документы о преобразовании судебной системы являются признаком решимости Ирана защищать права человека: посол Ирана

Тегеран, 10 марта, ИРНА - Посол и постоянный представитель Ирана в Женеве Эсмаил Багаи раскритиковал несправедливое и искаженное заявление Специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в Иране, заявив, что документы судебной реформы являются признаком решимости Ирана поощрять и защищать права человека.

Выступая во вторник на 46-й сессии Совета по правам человека, Исмаил Багаи сказал, что заявление спецдокладчика ООН по Ирану Джавида Рахмана было политически мотивировано западными спонсорами.

В связи с заявлением о том, что он упомянул иранских женщин как граждан второго сорта, Багаи указал на успехи, которых женщины достигли на научном, социальном и управленческом уровнях, и подчеркнул, что женщины в Иране не являются гражданами второго сорта.

Посол Ирана выразил обеспокоенность тем, что миссия Специального докладчика ООН подверглась политическим злоупотреблениям и стала ареной для публикации неосторожных, предвзятых и осуждающих заявлений о нации.

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