Документы о преобразовании судебной системы являются признаком решимости Ирана защищать права человека: посол Ирана

Выступая во вторник на 46-й сессии Совета по правам человека, Исмаил Багаи сказал, что заявление спецдокладчика ООН по Ирану Джавида Рахмана было политически мотивировано западными спонсорами.

В связи с заявлением о том, что он упомянул иранских женщин как граждан второго сорта, Багаи указал на успехи, которых женщины достигли на научном, социальном и управленческом уровнях, и подчеркнул, что женщины в Иране не являются гражданами второго сорта.

Посол Ирана выразил обеспокоенность тем, что миссия Специального докладчика ООН подверглась политическим злоупотреблениям и стала ареной для публикации неосторожных, предвзятых и осуждающих заявлений о нации.