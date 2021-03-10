10 мар. 2021 г., 09:01
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News Code: 84258913
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Зариф: только Иран привержен ядерной сделке

Зариф: только Иран привержен ядерной сделке

Тегеран, 10 марта, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Твиттере указал на отсутствие ответственности Европейской тройки и США по выполнению ядерной сделки, заявив, что только Иран привержен этому всеобъемлющему соглашению.

«Вместо того, чтобы выставлять напоказ, Соединенные Штаты и три европейские страны должны наконец выполнить взятые на себя обязательства», - написал он.

Зариф добавил, что «ядерная сделка - это комплексная программа, заключенная между Большой шестеркой (включая США) и Ираном».

Сегодня 140 американских законодателей снова написали письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, призывая к «всеобъемлющему» соглашению с Ираном, независимо от того, отказался ли Вашингтон от ядерной сделки и должен ли он вернуться к своим обязательствам перед этим Соглашением.

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