Зариф: только Иран привержен ядерной сделке

«Вместо того, чтобы выставлять напоказ, Соединенные Штаты и три европейские страны должны наконец выполнить взятые на себя обязательства», - написал он.

Зариф добавил, что «ядерная сделка - это комплексная программа, заключенная между Большой шестеркой (включая США) и Ираном».

Сегодня 140 американских законодателей снова написали письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, призывая к «всеобъемлющему» соглашению с Ираном, независимо от того, отказался ли Вашингтон от ядерной сделки и должен ли он вернуться к своим обязательствам перед этим Соглашением.