Али Рабии: Новая администрация США безоговорочно должна вернуться в ядерную сделку

«В последние дни внешние отношения Ирана прошли один из самых важных периодов в нашей политической истории, и проблема ядреной сделки была в центре полезных и конструктивных международных контактов между президентом и некоторыми из его коллег», - отметил он.

«Несомненно, ядерная сделка была крупнейшим политическим событием последних десятилетий и национальным достижением. Хотя, Трамп вышел из Соглашения и отсрочил получение нашим народом выгоды от отмены санкций, мы уверены, что этот беспорядок скоро закончится, и США вернутся на тот правильный путь», - сказал он.

«Сегодня многие страны добросовестно пытаются сохранить ядерную сделку. Мы уверены, что эта цель будет достигнута в ближайшем будущем, потому что это единственный способ обеспечить мир во всем мире и гарантировать интересы всех стран», - добавил Рабии.

Раби сказал, что «ядерная сделка - это международный закон, и у Соединенных Штатов нет другого выбора, кроме как соблюдать закон».