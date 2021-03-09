Военно-морские учения с Китаем и Россией продолжаются: ВМС

Как сообщает IRNA, адмирал Кавияни заявил о проведении совместных учений с Россией и Китаем. «Тот факт, что крупные страны с развитым военно-морским флотом готовы проводить учения с участием военно-морского флота армии и Стражей исламской революции, готовы к этому и присутствуют в регионе, показывает, что вооруженные силы Исламской Республики Иран имеют очень высокие возможности на военно-морской арене и в открытых водах», - отметил он.

Заместитель командующего ВМФ объявил о проведении совместных учений с крупными военно-морскими державами на основе способности Исламской Республики Иран формировать союзы с дружественными, братскими и исламскими странами, добавив: «Военно-морские возможности Исламской Республики в области оборонной дипломатии в регионе очень широки, и, как вы видели во время военно-морских учений между Ираном и Россией, Китай и Индия также имели тенденцию участвовать в этих учениях, и, конечно же, этот процесс, безусловно, будет продолжен в совместных учениях с великими военно-морскими державами».

Подчеркнув, что военно-морские силы Исламской Республики Иран всегда защищают интересы иранского народа, Кавияни сказал: «Военно-морские силы Исламской Республики Иран являются мощной силой, которая сегодня способна обеспечить безопасность в Персидском заливе, проливе Ормуз, северной части Индийского океана и везде, где этого требуют интересы Исламской Республики Иран».