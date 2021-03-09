9 мар. 2021 г., 16:00
Journalist ID: 2388
News Code: 84258403
0 Persons

Рухани: На протяжении всей истории Иран был источником науки, развития знаний и дружбы

Рухани: На протяжении всей истории Иран был источником науки, развития знаний и дружбы

Тегеран, 9 марта, ИРНА - Отправляя послание в 3-й Международный конгресс в Университете Джундишапур, президент Хасан Рухани подчеркнул, что Иран всегда был источником науки, развития знаний и дружбы с древних времен.

По данным ИРНА, Хасан Рухани во вторник в послании в 3-й Международный конгресс в Университете Джундишапур, Ахваз, сказал: «Научные и культурные связи являются одними из самых прочных связей между народами, поскольку они являются общим результатом многовековой процветающей жизни и сосуществования цивилизаций».

«Чем шире масштабы научных и культурных связей, тем глубже дружба и сочувствие между народами», - отметил он.

Он упомянул университет Джундишапур в Ахвазе как старейший университет в мире с историей почти 18 веков и назвал действие ЮНЕСКО, объявившие Университет, почетным и достойным.

Международная конференция, посвященная 1750-летию основания университета Джундишапур, проходитпо 9 и 10 марта 2021 года в Министерстве науки, исследований и технологий.

Your Comment

You are replying to: .
1 + 3 =