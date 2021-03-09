9 мар. 2021 г., 14:32
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ЮНЕСКО поддерживает усилия Ирана в целях развития науки

ЮНЕСКО поддерживает усилия Ирана в целях развития науки

Тегеран, 9 марта, ИРНА – ЮНЕСКО готов поддерживать усилия Исламской Республики Иран в целях развития науки и технологии, написала гендиректор ЮНЕСКО Одрэ Азуле в послании 3-му Международному конгрессу в Гондишапуре.

"Университет Гондишапу с момента основания был научной столицей Сасанидов и центральным центром для производства науки. Этот университет сыграет главную роль в историческом превосходстве Ирана в области науки", говорится в заявлении.
"В древние времена Иран был центром научных достижений и передачи знаний из Китая и Индии на востоке в Грецию и Рим на сегодняшнем западе. Благодаря этому наследию Иран является одним из основных партнеров ЮНЕСКО в области науки", отмечается в заявлении ЮНЕСКО.
Указав на основную роль ЮНЕСКО для продвижения мира путем культуры и науки, она отметила, что годовщина основания университета Гондишапур являются возможностью для развития научного наследия.
Международный конгресс Гондишапура по случаю 1750-й годовщины открытия этого университета 9-10 марта проходит в иранском Ахвазе на юго-западе страны.

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