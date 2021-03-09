9 мар. 2021 г., 13:42
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News Code: 84258134
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Иран – обладатель научного авторитета в области переливания крови в регионе Восточного Средиземноморья

Иран – обладатель научного авторитета в области переливания крови в регионе Восточного Средиземноморья

Тегеран, 9 марта, ИРНА – Иран обладает научным авторитетом в области переливания крови в регионе Восточного Средиземноморья и является единственным мусульманским членом Международной ассоциации редкой крови. Об этом заявил глава Организации переливания крови Ирана Пейман Эшги во вторник.

Тегеран, 9 марта, ИРНА – Иран обладает научным авторитетом в области переливания крови в регионе Восточного Средиземноморья и является единственным мусульманским членом Международной ассоциации редкой крови. Об этом заявил глава Организации переливания крови Ирана Пейман Эшги во вторник.
"23 страны являются членами Международной ассоциации редкой крови. У Ирана самые высокие стандарты в области безопасности и здоровья крови, и использует самые современные техники в этой области", отметил он.
По его словам, несмотря на финансовые проблемы в санкционный период Ирану удалось обеспечивать необходимые техники для Организации переливания крови.

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