Лидер высоко оценил роль женщин-мучениц, ветеранов и военнопленных

Он в своем послании Национальному конгрессу "Армия судьбоносных ангелов", посвященному мученикам, ветеранам и военнопленным, назвал этих женщин смелыми и преданными, которым место на самой возвышенной вершине Исламской революции.

Лидер в своем послании написал об удивительных и уникальных сценах благодаря смелому, самоотверженному и новаторскому присутствию иранских женщин в трудные моменты.

Как отмечается в послании лидера, присутствие женщин на демонстрациях до победы Исламской революции, в незабываемые дни Священной обороны, в областях науки, техники, искусства, литературы и политики свидетельствуют о духовном развитии иранской женщины.

"Несомненно, иранские женщины-мученицы, ветераны и военнопленные, которых число называют 17 тыс. человек, на пике почестей Исламской революции", отметил лидер.

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