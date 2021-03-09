Глава МИД Ирландии заявил о блестящем будущем отношений с Ираном

Он в эксклюзивном интервью ИРНА заявил о решении Ирландии для возобновления работы своего посольства в Тегеране, отметив: "Мы будем назначать поверенного в делах на короткий срок, чтобы подготовить условия для возобновления работы посольства в Тегеране. Дипломатическое присутствие Ирландии в Иране укрепляется в будущем".

Говоря о выходе США из СВПД и об односторонних санкциях против Ирана, Коувени напомнил: "Я считаю, что есть возможность для возвращения Вашингтона к ядерной сделке с приходом новой администрации к власти в США".

Он заверил, что в случае возобновления СВПД, ситуация для торговли с Ираном улучшается и препятствия на пути инвестиции в Иран будут сняты.

Министр иностранных дел Ирландии назвал Иран прекрасной страной с интересной историей. "У Тегерана и Дублина много вопросов для переговоров, мы постараемся сосредоточить на позитивные темы", заключил он.

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