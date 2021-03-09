9 мар. 2021 г., 10:33
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News Code: 84257722
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Глава МИД Ирландии заявил о блестящем будущем отношений с Ираном

Глава МИД Ирландии заявил о блестящем будущем отношений с Ираном

Тегеран, 9 марта, ИРНА – Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени назвал двусторонние отношения с Ираном растущими, выразив надежду на развитие связей в дальнейшем больше, чем раньше.

Он в эксклюзивном интервью ИРНА заявил о решении Ирландии для возобновления работы своего посольства в Тегеране, отметив: "Мы будем назначать поверенного в делах на короткий срок, чтобы подготовить условия для возобновления работы посольства в Тегеране. Дипломатическое присутствие Ирландии в Иране укрепляется в будущем".
Говоря о выходе США из СВПД и об односторонних санкциях против Ирана, Коувени напомнил: "Я считаю, что есть возможность для возвращения Вашингтона к ядерной сделке с приходом новой администрации к власти в США".
Он заверил, что в случае возобновления СВПД, ситуация для торговли с Ираном улучшается и препятствия на пути инвестиции в Иран будут сняты.
Министр иностранных дел Ирландии назвал Иран прекрасной страной с интересной историей. "У Тегерана и Дублина много вопросов для переговоров, мы постараемся сосредоточить на позитивные темы", заключил он.

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