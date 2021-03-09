9 мар. 2021 г., 09:44
Journalist ID: 2388
News Code: 84257657
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Иранский дипломат: Узбекистан является одним из главных партнеров Ирана

Иранский дипломат: Узбекистан является одним из главных партнеров Ирана

Тегеран, 9 марта, ИРНА – Указав на приемлемый объем товарооборот между двумя странами в условиях вспышки коронавируса, замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, назвал одинаковым подход Ирана и Узбекистана в развитии сотрудничества.

Как сообщает ИРНА, в настоящий момент в Тегеране проходит 6-й тур политических консультаций между Ираном и Узбекистаном под председательством Аббаса Аракчи и Фурката Сидикова.

На встрече стороны обсудили обширный круг вопросов, касающихся двусторонних отношений, региональных и международных проблем.

При этом, стороны сделали акцент на широком использовании возможностей для расширения отношений в разных областях, таких как транспортировка, торговля, культура, туризм и юридические вопросы.

Стороны также ссылались на террористические угрозы и экстремизм в регионе, и было подчеркнуто развитие мира и безопасности в регионе.

Напомним, 7 марта заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков, прибывший в Тегеран, Иран, с визитом, встретился с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хади Солейманпуром.

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