Иранский дипломат: Узбекистан является одним из главных партнеров Ирана

Как сообщает ИРНА, в настоящий момент в Тегеране проходит 6-й тур политических консультаций между Ираном и Узбекистаном под председательством Аббаса Аракчи и Фурката Сидикова.

На встрече стороны обсудили обширный круг вопросов, касающихся двусторонних отношений, региональных и международных проблем.

При этом, стороны сделали акцент на широком использовании возможностей для расширения отношений в разных областях, таких как транспортировка, торговля, культура, туризм и юридические вопросы.

Стороны также ссылались на террористические угрозы и экстремизм в регионе, и было подчеркнуто развитие мира и безопасности в регионе.

Напомним, 7 марта заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков, прибывший в Тегеран, Иран, с визитом, встретился с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хади Солейманпуром.