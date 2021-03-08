8 мар. 2021 г., 19:47
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News Code: 84257321
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Генпрокурор Ирана назвал санкции США грубым нарушением основополагающих принципов международного права

Генпрокурор Ирана назвал санкции США грубым нарушением основополагающих принципов международного права

Тегеран, 8 марта. ИРНА — Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил в понедельник, что продолжение применения односторонних мер и жестоких санкций является грубым нарушением основополагающих принципов международного права.

"Эти преднамеренные действия препятствовали международному сотрудничеству и развитию независимых государств, особенно Исламской Республики Иран", сказал Монтазери на 14-м заседании Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

"Исламская Республика Иран придает особое значение Конгрессу и его уникальной роли в усилении коллективного реагирования на преступность как на серьезную проблему", добавил он.

"За прошедшие годы Исламская Республика Иран активизировала свои усилия по укреплению верховенства закона и содействию устойчивому развитию, в частности, путем создания согласованных правовых рамок и решительных подходов к предупреждению преступности", подчеркнул прокурор.

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