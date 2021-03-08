8 мар. 2021 г., 19:34
Journalist ID: 2177
News Code: 84257310
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Иран ведет реальную борьбу с незаконным оборотом наркотиков

Иран ведет реальную борьбу с незаконным оборотом наркотиков

Тегеран, 8 марта. ИРНА — Посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади заявил в понедельник, что борьба Ирана с незаконным оборотом наркотиков является реальной, основанной на моральные и человеческие ценности.

Выступая на специализированном заседании, посвященном действиям и достижениям Ирана в области международного сотрудничества в борьбе с наркотиками, Гариб-Абади отметил достижения Ирана в борьбе с наркотиками.

Он подчеркнул, что несмотря на распространение пандемии коронавируса, в Иране за 2020 год изъято свыше 1200 тонн наркотиков, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Иран имеет протяженную сухопутную границу с Афганистаном – крупнейшим мировым производителем наркотиков. Страна является основным транзитным маршрутом для контрабандных опиатов из Афганистана и Пакистана в страны Персидского залива, Россию и Европу. Страна преисполнена решимости продолжать бороться с транзитным провозом запрещенных наркотиков и незаконным оборотом наркотиков в целом.

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