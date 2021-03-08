Иран ведет реальную борьбу с незаконным оборотом наркотиков

Выступая на специализированном заседании, посвященном действиям и достижениям Ирана в области международного сотрудничества в борьбе с наркотиками, Гариб-Абади отметил достижения Ирана в борьбе с наркотиками.

Он подчеркнул, что несмотря на распространение пандемии коронавируса, в Иране за 2020 год изъято свыше 1200 тонн наркотиков, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Иран имеет протяженную сухопутную границу с Афганистаном – крупнейшим мировым производителем наркотиков. Страна является основным транзитным маршрутом для контрабандных опиатов из Афганистана и Пакистана в страны Персидского залива, Россию и Европу. Страна преисполнена решимости продолжать бороться с транзитным провозом запрещенных наркотиков и незаконным оборотом наркотиков в целом.