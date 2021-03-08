8 мар. 2021 г., 14:58
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Иранка получила приз за лучшую женскую роль международного кинофестиваля в Канаде

Иранка получила приз за лучшую женскую роль международного кинофестиваля в Канаде

Тегеран, 6 марта. ИРНА — Иранка Можан Корди получила награду в категории «Лучшая женская роль» за роль в фильме «Перерыв» режиссера Навида Никха Азада в 33-ом фестивале студенческих фильмов Living Skies Student Film Festival В Канаде.

Иранская актриса Можан Корди получила приз в категории «Лучшая женская роль» за игру в короткометражном фильме «Перерыв».

33-ой фестиваль студенческих фильмов Living Skies Student Film Festival прошле с 4-го по 6-е марта в режиме онлайн.

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