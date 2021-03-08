Иранка получила приз за лучшую женскую роль международного кинофестиваля в Канаде

Тегеран, 7 марта. ИРНА — Если США серьезно настроены вернуться к ядерной сделке с Ираном, путь прост; они должны вернуться к сделке, из которой они вышли, и положить конец всем санкциям, заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.