Иранка получила приз за лучшую женскую роль международного кинофестиваля в Канаде

Иранская актриса Можан Корди получила приз в категории «Лучшая женская роль» за игру в короткометражном фильме «Перерыв».
33-ой фестиваль студенческих фильмов Living Skies Student Film Festival прошле с 4-го по 6-е марта в режиме онлайн.
Тегеран, 6 марта. ИРНА — Иранка Можан Корди получила награду в категории «Лучшая женская роль» за роль в фильме «Перерыв» режиссера Навида Никха Азада в 33-ом фестивале студенческих фильмов Living Skies Student Film Festival В Канаде.
Иранская актриса Можан Корди получила приз в категории «Лучшая женская роль» за игру в короткометражном фильме «Перерыв».
33-ой фестиваль студенческих фильмов Living Skies Student Film Festival прошле с 4-го по 6-е марта в режиме онлайн.
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