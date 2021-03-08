Иран наградил японскую художницу за преподавание персидского языка и каллиграфии

Хоссейн Дивсалар вручил Цуноду почетную доску от имени главы иранского фонда Саади Голам-Али Хаддад Адель.

По словам атташе по культуре, японские иранисты, исламисты и профессора персидского языка и литературы, а также иранские японоведы сыграли большую эффективную роль в знакомстве двух народов друг с другом.

Получив почетную доску, Цунода выразила надежду, что она предпримет дальнейшие шаги для ознакомления с иранским искусством и культурой всех, кто интересуется Японией.

Она добавила, что из-за пандемии более 125 студентов со всей Японии посещают ее онлайн-классы, чтобы изучать персидский язык. Она уже провела онлайн-конференцию, посвященную драгоценному иранскому искусству каллиграфии.