8 мар. 2021 г., 14:55
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Иран наградил японскую художницу за преподавание персидского языка и каллиграфии

Иран наградил японскую художницу за преподавание персидского языка и каллиграфии

Тегеран, 8 марта. ИРНА — Атташе Ирана по культуре в Японии вручил почетную доску Хисако Цунода, японской художнице за ее более трех десятилетий заслуги в обучении персидскому языку и каллиграфии.

Хоссейн Дивсалар вручил Цуноду почетную доску от имени главы иранского фонда Саади Голам-Али Хаддад Адель.

По словам атташе по культуре, японские иранисты, исламисты и профессора персидского языка и литературы, а также иранские японоведы сыграли большую эффективную роль в знакомстве двух народов друг с другом.

 Получив почетную доску,  Цунода выразила надежду, что она предпримет дальнейшие шаги для ознакомления с иранским искусством и культурой всех, кто интересуется Японией.

 Она добавила, что из-за пандемии более 125 студентов со всей Японии посещают ее онлайн-классы, чтобы изучать персидский язык. Она уже провела онлайн-конференцию, посвященную драгоценному иранскому искусству каллиграфии.

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