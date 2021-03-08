8 мар. 2021 г., 13:26
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Иран ожидает практических действий Южной Кореи по освобождению средств: МИД

Иран ожидает практических действий Южной Кореи по освобождению средств: МИД

Тегеран, 8 марта, ИРНА – Мы пока не видели практические меры со стороны Южной Кореи по освобождению иранских замороженных активов. Об этом заявил официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде в понедельник.

Он в своей еженедельной пресс-конференции заявил, что Тегеран ожидает освобождения своих блокированных активов в банках Южной Кореи.
Говоря о заявлениях бывшего министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта про освобождение Назанина Загари-Рэтклиффа, Хатибзаде отметил: "Лицемерные сегодняшние высказывания Ханта не покрывают его деструктивные меры в прошлом".
Он предупредил Великобританию о следовании внешнеполитическим ведомством страны дела иранцев, которые арестованы и заключены в тюрьму необоснованно вопреки правам человека и без обвинения.
Хатибзаде о визите главы МИД Ирландии в Тегеран заявил, что Иран позитивно рассматривает усилия Европы, но они (страны "евротройки" – ред.) не выполнили свои обязательства по СВПД.
Комментируя войну в Йемене, пресс-секретарь МИД Ирана назвал причину кризиса в Йемене войной, которая по мнению наследного принца Саудовской Аравии могла бы завершиться за три недели. "Йеменский народ уже 6 лет борется с американскими и европейскими бомбами и передовым оружием Саудовской Аравии", заключил он.

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