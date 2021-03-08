Сборная Ирана по тхэквондо заняла 3-е место на международном турнире в Софии

8-й международный турнир по тхэквондо в Софии среди женщин и мужчин с участием 390 тхэквондистов в воскресенье начался в Болгарии.

Хоссейн Лотфи и Амир-Мохаммад Бахши принесли Ирану два золота. Иранская команда заняла 3-е место в турнире, набрав 240 очков.

Иордания стала чемпионом турнира, набрав 530 очков (3 золота, 1 бронзу). Великобритании также удалось занять 2-е место, получив 3 золотые, 1 серебряный и 2 бронзовые медали (450 очков).

Сборная Ирана после завершения турнира проводит совместный тренировочный лагерь с национальной командой Болгарии в Софии.

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