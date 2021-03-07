США должны отменить санкции, чтобы вернуться в СВПД, заявил Аракчи

Об этом Аракчи заявил на встрече со спецпредставителем Министерства иностранных дел Норвегии по Ираку и Сирии Хильде Харальдстадом.
Политики обсудили последние события в Сирии и Ираке и пути противодействия нестабильности в регионе, особенно террористическим группировкам.
Подчеркнув готовность Ирана продолжать сотрудничество с Норвегией по региональным и международным вопросам, Аракчи заявил, что безопасность и стабильность в его окрестностях имеют большое значение для Ирана, и Тегеран не жалеет никаких усилий по этому вопросу.
Тегеран, 7 марта. ИРНА — Если США серьезно настроены вернуться к ядерной сделке с Ираном, путь прост; они должны вернуться к сделке, из которой они вышли, и положить конец всем санкциям, заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
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