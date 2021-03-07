Зариф призвал США отменить все введенные против Ирана санкции

Он сделал это заявление на встрече со своим ирландским коллегой Саймоном Ковни в Тегеране, добавив, что снятие санкций приведет к возвращению Ирана к исправительным мерам.

Министр иностранных дел Ирландии еще раз объявил, что, согласно заключенным договоренностям, шаг за шагом страна будет делать шаги по открытию посольства в Иране.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по двусторонним, региональным и международным вопросам.

Ирландия является координатором Резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, в которой был одобрен СВПД.

Ранее министр иностранных дел Ирландии встретился с президентом Ирана Хасаном Рухани, который на встрече призвал всех участников СВПД полностью выполнять резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.