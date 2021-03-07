7 мар. 2021 г., 17:41
Journalist ID: 2177
News Code: 84255888
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Тегеранский метрополитен входит в топ-15 городов Азии по протяжённости линий

Тегеранский метрополитен входит в топ-15 городов Азии по протяжённости линий

Тегеран, 7 марта. ИРНА — Тегеранский метрополитен является 15-м городом Азии по протяжённости линий.

Об этом заявил в воскресенье директор Координационного бюро Международного союза общественного транспорта в Тегеране Мохаммад Монтазери.
Монтазери заявил, что Тегеранский метрополитен по загруженности занимает 16-е место в мире.
На данный момент в Тегеранском  метрополитене 7 линий общей протяжённостью 570 километров.
 

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