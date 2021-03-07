Иранский спектакль "Голомодор" будет представлен в Киеве по приглашению посла Украины

Украинский посол посмотрел спектакль "Голомодор" в Тегеране, и побеседовал с режиссером Рахой Хаджи-Зейналом и сценаристом спектакля Али Сафари.

Бурдыляк также пригласил режиссера и сценариста спектакли посетить музей Голомодора в Украине перед постановкой.

По его словам, спектакль "Голомодор" может стать новой главой в отношениях Ирана и Украины после авиакатастрофы самолета МАУ в прошлом году.

Он заявил, что украинцы считают Иран дружественной страной. "Я надеюсь, что иранцы никогда не будут переживать такие трагедии как голомодор в этой стране", добавил он.



Голомодор — массовый голод, охвативший в 1932—1933 годах всю территорию Украинской ССР в существовавших на тот период границах и повлёкший многомиллионные человеческие жертвы. В 2006 году Верховная рада Украины объявила голодомор актом геноцида украинского народа.

Точные данные о количестве погибших в результате голода неизвестны. Согласно последним оценкам, опубликованным в 2015 году Институтом истории Украины и поддержанным рядом специалистов-историков западных научных центров, демографические потери от голода 1932—1933 годах на территории Украинской ССР составили 3,9 млн человек в результате сверхсмертности (превышения фактического числа смертей по сравнению с расчётным показателем для обычных условий), а также 0,6 млн человек за счёт снижения числа родившихся детей, связанного с последствиями голода.

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