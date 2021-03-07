7 мар. 2021 г., 14:07
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Главы МИД Ирана и Ирландии встретились в Тегеране

Главы МИД Ирана и Ирландии встретились в Тегеране

Тегеран, 7 марта, ИРНА – Начались переговоры между главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом со своим ирландским коллегой Саймоном Ковниом в здании министерства иностранных дел ИРИ.

Министр иностранных дел Ирландии сегодня утром также провел встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани.
"Визит главы МИД Ирландии в Тегеран состоится в целях возобновления работы посольства страны в Иране до 2023 года в этот важный момент двусторонних отношений", говорится в заявлении ведомство иностранных дел Ирландии, распространенном в субботу.
Ирландия избрана как посредник Совета безопасности ООН по иранской ядерной сделке от 2015 года.
Ковин заявил о поддержке Ирландии ядерной сделки, отметив, что Дублин как помощник настроен вести тесные контакты со всеми игроками, и призывает все участники к приверженности СВПД в полной мере.

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