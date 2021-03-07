Все участники СВПД обязаны выполнять резолюцию 2231 СБ ООН в полной мере: Рухани

Глава иранского правительства на встрече с министром иностранных дел Ирландии Саймоном Ковниом выразил готовность Ирана для сотрудничества с международными организациями в целях разрешения региональных кризисов. "Переговоры на основе взаимном уважении без любой угрозы и давления – лучший путь для решения проблем с европейскими коллегами в двустороннем, региональном и международном уровнях", добавил Рухани.

По его словам, активизация СВПД как многостороннее и международное соглашение требует отмены санкций со стороны США и выполнения всеми участниками своих обязательств. Рухани также указал на провал незаконных санкций и политики максимального давления против Ирана.

Иранский президент подверг критике бездействие Европы в отношении своих обязательств по СВПД.

"Несмотря на прекращение выполнения дополнительного протокола в рамках СВПД, Иран стремится к сотрудничеству с МАГАТЭ согласно недавнему соглашению", подчеркнул президент.

Рухани также заявил о готовности Ирана для возобновления своих действий по СВПД после снятия незаконных санкций США.

Глава иранского правительства также на этой встрече призвал к расширению экономических и торговых отношений двух стран в частности.

Глава МИД Ирландии на этой встрече указал на роль этой страны как временный член СБ ООН на следующие 2 года и посредник Совета безопасности ООН по иранской ядерной сделке от 2015 года, назвав выход Дональда Трампа из СВПД стратегической ошибкой.

"Мы считаем СВПД как выгодное соглашение миру, и мы попытаемся для возобновления ядерной сделки", добавил он.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни в воскресенье встретился в Тегеране с президентом Ирана Хасаном Рухани в Тегеране.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

