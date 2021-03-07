Иранский борец завоевал серебро на международном турнире в Италии

Международный турнир по спортивной борьбе памяти Маттео Пелликоне 6-8 марта проходит в Риме.
В первый соревновательный день Карими обыграл американского соперника со счетом 6:3. Он в полуфинале также одержал победу над турецким борцом со счетом 10:0 и вышел в финал.
Иранский борец в финале уступил сопернику из США со счетом 3:3 и завоевал серебряную медаль.
Сегодня в последний день соревнований Бехнам Эхсанпур в весовой категории 65 кг борется с соперниками.
Тегеран, 7 марта, ИРНА – Иранец Алиреза Карими в весовой категории 97 кг выиграл серебро на международном турнире по вольной борьбе памяти Маттео Пелликоне в Италии.
Международный турнир по спортивной борьбе памяти Маттео Пелликоне 6-8 марта проходит в Риме.
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