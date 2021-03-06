Рухани призвал к восстановлению мира и безопасности в Ираке

Об этом заявил Рухани во время телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи.

Президент Рухани подчеркнул, что Иран выступает против любого иностранного вмешательства во внутренние дела Ирака и считает его наносящим ущербом этой стране и региону.

Он подчеркнул, что укрепление экономических отношений наряду с политическими имеет первостепенное значение, и ускорение выдачи деловых виз для бизнесменов и частных инвестиционных компаний может способствовать дальнейшему расширению двусторонних отношений.

По его словам, США всегда играли деструктивную роль в регионе, добавив, что ускорение выполнения резолюции иракского парламента о выводе американских войск из страны может помочь принести мир и стабильность в страну и регион.

Премьер-министр Ирака, в свою очередь, поблагодарил иранскую сторону за помощь в восстановлении безопасности и стабильности в Ираке и назвал санкции США против Ирана незаконными и жестокими.

Подчеркнув углубление отношений между двумя странами во всех областях, запуск проекта железной дороги Шаламче-Басра и соединение железной дороги между двумя странами как значительный шаг в укреплении экономических и торговых отношений между Багдадом и Тегераном.