Посол России передал послание Путина для Верховного лидера Ирана

"Посол Российской Федерации был приглашен к советнику духовного лидера по международным делам. В ходе встречи, которая прошла сегодня, он передал послание президента России для духовного лидера Ирана", - сказал он. Дипломат добавил, что "послание посвящено вопросам укрепления двусторонних отношений, а также международным проблемам".

По словам пресс-атташе посольства РФ, "письмо стало ответом на послание для Путина со стороны Хаменеи, которое председатель Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф передал в ходе встречи с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным в начале февраля".

Галибаф был с визитом в Москве во главе парламентской делегации по официальному приглашению председателя Госдумы с 7 по 9 февраля. По словам иранского политика, послание для Путина от Хаменеи было посвящено долгосрочной стратегической координации действий с Россией, а также развитию экономических и политических связей между Тегераном и Москвой.