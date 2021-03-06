6 мар. 2021 г., 20:47
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News Code: 84254717
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Посол России передал послание Путина для Верховного лидера Ирана

Посол России передал послание Путина для Верховного лидера Ирана

Посол РФ в Тегеране Леван Джагарян передал послание президента России Владимира Путина, адресованное Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в ходе встречи с советником иранского политика по международным делам Али Акбаром Велаяти. Об этом заявил в субботу ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Максим Суслов.

"Посол Российской Федерации был приглашен к советнику духовного лидера по международным делам. В ходе встречи, которая прошла сегодня, он передал послание президента России для духовного лидера Ирана", - сказал он. Дипломат добавил, что "послание посвящено вопросам укрепления двусторонних отношений, а также международным проблемам".

По словам пресс-атташе посольства РФ, "письмо стало ответом на послание для Путина со стороны Хаменеи, которое председатель Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф передал в ходе встречи с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным в начале февраля".

Галибаф был с визитом в Москве во главе парламентской делегации по официальному приглашению председателя Госдумы с 7 по 9 февраля. По словам иранского политика, послание для Путина от Хаменеи было посвящено долгосрочной стратегической координации действий с Россией, а также развитию экономических и политических связей между Тегераном и Москвой.

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