Иран вошел в число стран-производителей титана

В нем отмечается, что первый контракт на продажу медицинских титановых стержней был подписан с одной из компаний, производящих ортопедические имплантаты.

Он также отметил, что прототипы слитков медицинского титана были изготовлены путем анализа в соответствии с очень тщательными медицинскими стандартами и успешно прошли различные стадии контроля качества.

В нем подчеркивается, что это достижение доказало, что усилия и настойчивость этих экспертов неисчерпаемы.

Одно из наиболее важных применений титана и его сплавов - в медицине и стоматологии. Он используется в таких случаях, как имплантаты, мониторы сердечного ритма, замена тазобедренного или коленного сустава и протезы.