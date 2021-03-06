6 мар. 2021 г., 20:00
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News Code: 84254672
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Иран вошел в число стран-производителей титана

Иран вошел в число стран-производителей титана

Тегеран, 6 марта. ИРНА — Иран вошел в число стран-производителей металлического титана, сообщила в субботу Организация по атомной энергии Ирана.

В нем отмечается, что первый контракт на продажу медицинских титановых стержней был подписан с одной из компаний, производящих ортопедические имплантаты.

Он также отметил, что прототипы слитков медицинского титана были изготовлены путем анализа в соответствии с очень тщательными медицинскими стандартами и успешно прошли различные стадии контроля качества.

 В нем подчеркивается, что это достижение доказало, что усилия и настойчивость этих экспертов неисчерпаемы.

 Одно из наиболее важных применений титана и его сплавов - в медицине и стоматологии. Он используется в таких случаях, как имплантаты, мониторы сердечного ритма, замена тазобедренного или коленного сустава и протезы.

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